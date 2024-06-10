СБУ: брат Медведчука уклонился от выплаты налогов на сумму более $1,8 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила брата главы движения "Другая Украина" Виктора Медведчука Сергея в финансовых махинациях на 75 млн гривен (более $1,8 млн), совершенных вместе с братом бывшего депутата Верховной рады Тараса Козака Богдана.
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