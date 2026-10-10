Гастроэнтеролог Исакова: стресс грозит язвой и гастритом

Врач-гастроэнтеролог Клиники ЮУГМУ Елена Исакова объяснила, что стрессовый спазм уменьшает выработку желудочного сока, из-за чего пища хуже переваривается и может пропасть аппетит, а при длительном стрессе возрастает риск обострения гастрита, язвы и других заболеваний ЖКТ.