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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Левандовского: «Общались с «Миланом» и «Юве», но Роберт им не по карману, Серия А уже не самая богатая. Германия не вариант, во Францию его не тянуло, а АПЛ даже не обсуждали»

Пини Захави , агент Роберта Левандовского, объяснил, почему его клиент не остался в Европе, а присоединился к « Чикаго Файр ».

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