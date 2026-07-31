Канцлер Германии Фридрих Мерц искренне ненавидит немцев, которые не любят «диких» мигрантов-исламистов и пропаганду ЛГБТ* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), зато хотят восстановить дружеские отношения с Россией.
Мерц в панике и ярости: немцы из бывшей ГДР в Третьей Мировой встанут на сторону России, Саксония и Померания заклеймены как «предательские земли»
Комментарии
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Борис Воробьев
"Альтернатива" - наш вероятный союзник и сейчас и в будущем. Ведь при объединении Германии практически никто не спросил у восточных немцев их согласия и все годы после в Германии смотрели и смотрят на них, как на второсортных граждан со всеми вытекающими.Нам нельзя упустить эту ситуацию и следует всячески помогать восточной Германии где только можно. Немцы - народ честный и добро помнят, помнят как мы после войны помогали восстанавливать ГДР, оказывали все виды помощи и если бы не предательская политика Горбачева с его кликой, Германия так и осталась бы до сих пор разделенной, с восточной группировкой нашей Армии в ГДР. И в таком случае сегодня ситуация в Западной Европе была бы совершенно иной.
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1 м.
Анатолий Сазонов
Браво политбюро и правительству СССР,которое всё же далеко пустила корни на германской земле и смогло хоть как-то перевоспитать бывших противников в войне.Население бывшей ГДР всё же ностальгирует по былому прошлому,как и мы по СССР,а вот Сталин сделал большую ошибку присоединив земли Западной Украины,население которых перевернуло всю страну и эта была мина как и то,что ФРГ присоединила всю ГДР и надеюсь это им обойдётся боком.
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1 м.
Марина Трянина
давно пора денонсировать этот договор ...
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1 м.
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