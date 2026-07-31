Борис Воробьев

"Альтернатива" - наш вероятный союзник и сейчас и в будущем. Ведь при объединении Германии практически никто не спросил у восточных немцев их согласия и все годы после в Германии смотрели и смотрят на них, как на второсортных граждан со всеми вытекающими.Нам нельзя упустить эту ситуацию и следует всячески помогать восточной Германии где только можно. Немцы - народ честный и добро помнят, помнят как мы после войны помогали восстанавливать ГДР, оказывали все виды помощи и если бы не предательская политика Горбачева с его кликой, Германия так и осталась бы до сих пор разделенной, с восточной группировкой нашей Армии в ГДР. И в таком случае сегодня ситуация в Западной Европе была бы совершенно иной.