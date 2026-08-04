Хабиров конфисковал машины мэрии Уфы, на которых возили судей, и передал их бойцам СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании правительства 3 августа поручил изъять муниципальные автомобили администрации Уфы, которые использовались для перевозки судей Верховного суда республики, в том числе в Казань и обратно.
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