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Хабиров конфисковал машины мэрии Уфы, на которых возили судей, и передал их бойцам СВО

Хабиров конфисковал машины мэрии Уфы, на которых возили судей, и передал их бойцам СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании правительства 3 августа поручил изъять муниципальные автомобили администрации Уфы, которые использовались для перевозки судей Верховного суда республики, в том числе в Казань и обратно.

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