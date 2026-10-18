На днях на телеканале «Пятница!» стартовал новый сезон популярного реалити-шоу «Ставка на любовь». В этом сезоне одной из самых ярких пар, решивших проверить свои отношения и побороться за главный приз, стали бывший футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко.
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