Ракова: онкопациенты получили более 125 тыс. телемедицинских консультаций за год

Врачи центров амбулаторной онкологической помощи в Москве провели более 125 тысяч дистанционных консультаций с пациентами, что стало возможным благодаря внедрению телемедицинского сервиса в работу этих учреждений год назад.
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