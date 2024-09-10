Оклеветать и забыть. Почему имя комиссара "Молодой гвардии" Третьякевича долго замалчивали

Виктор Третьякевич Public domain/Wikimedia Commons 2,5K прочтений Вчера Судьба одного из вдохновителей и организаторов юных краснодонцев, комиссара подпольной организации "Молодая гвардия" Виктора Третьякевича оказалась намного более трагичной, чем у других молодых антифашистов .