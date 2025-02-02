Ребёнок родился в искусственной матке: благо, соблазн, или вырождение?

Впервые родился ребёнок, выношенный вне утробы матери. Случилось это в Перу. А ведь ещё совсем недавно подобный эксперимент носил характер проекта: учёные планировали вынашивание человеческого плода в биомешке («BioBag»).
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