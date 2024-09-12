В Индии сделали неожиданное заявление про открытие Америки и Индии

Америка была открыта «нашими индийскими предками», а не Христофором Колумбом, заявил министр высшего образования индийского штата Мадхья-Прадеш Индер Сингх Пармар на собрании университета Баркатулла, 11 сентября сообщает The Economic Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии