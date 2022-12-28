Эта боевая машина была разработана и принята на вооружение еще в бытность Советского Союза в далеком 1973 году

Из 193 государств на планете 48 существующих, как признанных, так и непризнанных, используют старые советские танки Т-72.
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