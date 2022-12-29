СССР-Россия

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Шёл десятый месяц войны...

Шёл десятый месяц войны...

Заявления Владимира Путина в эфире телеканала "Россия-1": ▪️В основе политики оппонентов России лежит принцип "разделяй и властвуй", они всегда пытались это сделать и продолжают попытки; ▪️Цель РФ в объединении русского народа, Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами путем переговоров; ▪️РФ, в отличие от ее оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми участниками; ▪️Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, защищает свои национальные интересы, наших граждан ************************* Шёл десятый месяц войны.

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