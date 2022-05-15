UniCredit и Citigroup могут обменять свои активы в России на зарубежный бизнес российских банков — FT

Как один из наименее «болезненных» способов ухода из России итальянская UniCredit и американская Citigroup изучают возможность обменять активы с российскими финансовыми учреждениями, рассказали собеседники Financial Times, знакомые с их планами.
Как один из наименее «болезненных» способов ухода из России итальянская UniCredit и американская Citigroup изучают возможность обменять активы с российскими финансовыми учреждениями, рассказали собеседники Financial Times, знакомые с их планами.
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