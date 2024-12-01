Губернатор Богомаз: при атаке БПЛА в Брянской области погиб ребенок

Украина провела массированную атаку беспилотниками по территории Брянской области. В Стародубском муниципальном округе погиб ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в официальном Telegram-канале.
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