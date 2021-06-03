Джей Ло и Бен Аффлек сходили на романтический ужин

Певицу и актрису Дженнифер Лопес и звезду Голливуда Бен Аффлек заметили на романтическом ужине. Джей Ло и Бен Аффлек сходили на романтический ужинПо данным E! News, ссылающегося на источники, Джей Ло и Бена Аффлека заметили в ресторане Merois.