Kia построит новый автосборочный завод в Казахстане

Предприятие будет запущено в 2025-м, его проектная мощность составит 70 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который провел встречу с главой Kia Хо-сунг Сонгом.