Kia построит новый автосборочный завод в Казахстане

Предприятие будет запущено в 2025-м, его проектная мощность составит 70 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который провел встречу с главой Kia Хо-сунг Сонгом.
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