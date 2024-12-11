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Закон, порядок, государство

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Участники арктической экспедиции МЧС России пронесут через всю страну Вечный огонь

Участники арктической экспедиции МЧС России пронесут через всю страну Вечный огонь

Арктическая экспедиция МЧС России стартует из Мурманска 25 декабря. Помимо сравнительных испытаний отечественных образцов вездеходной техники, оборудования и экипировки участники будут выполнять почетную миссию.

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