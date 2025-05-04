Провокаторы сами знаете с какими флагами пытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Вашингтоне. И другие новости:Украина не является источником ни одного из 17 редкоземельных металлов, которые нужны США;Армия США отменила производство разработанного с нуля «легкого танка» M10 «Букер»;ВСУшники … .