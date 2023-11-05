В Тамбовской области в массовом ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей. Авария произошла 4 ноября в 19:40 на 348-м километре трассы Р-22 "Каспий" автодороги М-4 "Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань" в Первомайском округе.
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