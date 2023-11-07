В Республике Татарстан местный житель предстанет перед судом по обвинению в осквернении символов воинской славы России

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дел в отношении 52-летнего местного жителя обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч.
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