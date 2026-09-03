Афиша мероприятий на 4 сентября

Что посмотреть, куда сходить в пятницу, 4 сентября, - расскажет "Онлайн Тамбов.ру". В предстоящую пятницу жителей и гостей Тамбовской области ожидает разнообразная культурная программа на любой вкус.
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