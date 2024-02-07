Чем запомнится прошедший день? Например, "обнулением" небратьев, которые решили бить по мирным объектам и топить наши корабли.
Киев поймал "вторую волну" - ревело и в Польше. А Россия отбивается от "южан"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
Колокольчик мусорок только яйцами можеш звенеть, а не защищать граждан от черножопых тварей иностраных???????
Ответить
8 час.
Ратник Ратник
Нет у нас непродавшихся ментов, возродим дружины самообороны! От кого оборонгяться, знаем. Как - научили. Чем - не вопрос. Прикопать сотню-другую, вместе с их крышевателями. глядишь, росгвардия не только барвиху защищать начнёт, если выжить захочет...
Ответить
5 час.
Свежие комментарии