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Царьград

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Киев поймал "вторую волну" - ревело и в Польше. А Россия отбивается от "южан"

Киев поймал "вторую волну" - ревело и в Польше. А Россия отбивается от "южан"

Чем запомнится прошедший день? Например, "обнулением" небратьев, которые решили бить по мирным объектам и топить наши корабли.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Колокольчик мусорок только яйцами можеш звенеть, а не защищать граждан от черножопых тварей иностраных???????
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8 час.
Ратник Ратник
Нет у нас непродавшихся ментов, возродим дружины самообороны! От кого оборонгяться, знаем. Как - научили. Чем - не вопрос. Прикопать сотню-другую, вместе с их крышевателями. глядишь, росгвардия не только барвиху защищать начнёт, если выжить захочет...
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5 час.

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