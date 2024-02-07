Киев поймал "вторую волну" - ревело и в Польше. А Россия отбивается от "южан"

Колокольчик мусорок только яйцами можеш звенеть, а не защищать граждан от черножопых тварей иностраных???????

Ратник Ратник

Нет у нас непродавшихся ментов, возродим дружины самообороны! От кого оборонгяться, знаем. Как - научили. Чем - не вопрос. Прикопать сотню-другую, вместе с их крышевателями. глядишь, росгвардия не только барвиху защищать начнёт, если выжить захочет...