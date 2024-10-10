Эксперт Проценко: курс доллара способен достигнуть 100 рублей к концу этого года

Однако это не базовый сценарий Курс доллара к концу года может достигнуть 100 рублей, хотя это не базовый сценарий, сообщила в интервью агентству «Прайм» генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.
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