Столтенберг: самолет Зеленского едва не сбил беспилотник

Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V, когда при вылете из молдавского аэропорта его самолёт едва не столкнулся с беспилотником.
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