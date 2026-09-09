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Царьград

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Столтенберг: самолет Зеленского едва не сбил беспилотник

Столтенберг: самолет Зеленского едва не сбил беспилотник

Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V, когда при вылете из молдавского аэропорта его самолёт едва не столкнулся с беспилотником.

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