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Царьград

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Гороскоп на сегодня: кому звезды сулят рост доходов

Гороскоп на сегодня: кому звезды сулят рост доходов

Овен День подходит для того, чтобы навести порядок в текущих финансовых делах. Стоит внимательно пересмотреть запланированные расходы и отказаться от спонтанных покупок, которые не были предусмотрены заранее.

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