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Сироты на марше: поможет ли смерть Навального* перезагрузить антироссийскую «оппозицию»

Сироты на марше: поможет ли смерть Навального* перезагрузить антироссийскую «оппозицию»

Не секрет, что на днях произошло одно маленькое информационно-технологическое чудо: при помощи нехитрых манипуляций, за счёт смерти одного реального человека удалось гальванизировать и поднять на какое-то время целое кладбище политических трупов.

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