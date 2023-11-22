«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике

На учениях НАТО Freezing Winds 23 может отрабатываться сценарий захвата российских островов Гогланд, Большой Тютерс, Мощный и последующая блокада Финского залива и Калининградской области, не исключают эксперты.
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