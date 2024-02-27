Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Баталова
    Много лет пеку сама и в магазине даже не смотрю на полки.да и цены на этот хлеб не разглядываю.Зато своё качество мен...В СССР хлеб был в...
  • Aнатолий Райков
    Сергей,а вы знаете разницу,что старые трубы сделанные при СССР и сейчас.Сделанные трубы при СССР,намного надёжней тру..."Были октябрята, ...
  • igor kim
    Трепло."Были октябрята, ...

США раскрыли, как были убиты Гиви и Моторола

США раскрыли, как были убиты Гиви и Моторола

Политнавигатор Для борьбы против России под патронатом ЦРУ и Ми-6 на Украине было создано так называемое Пятое управление, сформированное из идеологически антироссийски настроенных молодых офицеров, родившихся после распада СССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
НС
&quot;Выпили по рюмке виски&quot; - кстати скверный обычай - пить за покойников.
Ответить
18 час.
IP
Irina Pchibyla
Эти мрази не убили ребят ... они ИХ ОБЕССМЕРТИЛИ ! ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ НАШИМ ЛЮБИМЫМ ГЕРОЯМ - МОТОРОЛЕ  И ГИВИ !
Ответить
18 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Когда уже хоть одну боеголовку на лужайку перед Белым домом!? ЦРУ и МИ-6 отловить и ликвидировать!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх