Политнавигатор Для борьбы против России под патронатом ЦРУ и Ми-6 на Украине было создано так называемое Пятое управление, сформированное из идеологически антироссийски настроенных молодых офицеров, родившихся после распада СССР.
США раскрыли, как были убиты Гиви и Моторола
Комментарии
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Н
НС
"Выпили по рюмке виски" - кстати скверный обычай - пить за покойников.
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18 час.
IP
Irina Pchibyla
Эти мрази не убили ребят ... они ИХ ОБЕССМЕРТИЛИ ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАШИМ ЛЮБИМЫМ ГЕРОЯМ - МОТОРОЛЕ И ГИВИ !
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18 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Когда уже хоть одну боеголовку на лужайку перед Белым домом!? ЦРУ и МИ-6 отловить и ликвидировать!
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15 час.
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