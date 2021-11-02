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Tencent: российский комплекс «Хризантема» станет «настоящим кошмаром» для НАТО в случае войны

Tencent: российский комплекс «Хризантема» станет «настоящим кошмаром» для НАТО в случае войны

Российский самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема» станет «настоящим кошмаром» для Североатлантического альянса в случае военного конфликта.

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