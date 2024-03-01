Салехардские студенты прошли интенсив по профилактике пагубных привычек

Студенты специальности «Сестринское дело» Ямальского многопрофильного колледжа приняли участие в профилактическом занятии, организованном психологом Центра здоровья «СОКБ» и преподавателем колледжа Ольгой Калугиной на базе мастерской Лабораторного медицинского анализа.
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