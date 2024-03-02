Почти уже обещала дочери сесть в декрет с ее ребенком – но в последний момент решила взять на воспитание сына бывшего мужа— Муж моей подруги Кати ушел из семьи три года назад, по сорок четыре года им было, – рассказывает Александра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии