Врио губернатора Смирнов: 2 БПЛА сбросили взрывные устройства на дома в Теткино

В Глушковском районе украинские беспилотники сбросили на жилые дома взрывчатку, разгорелся пожар. Жильцы не пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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