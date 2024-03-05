Российский военный ударил ножом начальника из-за замечания и получил 11 лет

Новочеркасский гарнизонный военный суд в Ростовской области приговорил к 11 годам колонии военнослужащего Даниса Вахитова, который ударил ножом своего начальника в полевом лагере воинской части, получив замечание.
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