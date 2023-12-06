В Латвии предложили разобрать ж/д в Россию для "укрепления обороны"

Сергей Туренко

Пора вернуть Латвию в аграрную деревню из которой ее вытащили страны СССР. Перекрыть все поставки энергоносителей, убрать всю логистику, оборвать все экономические связи. Пускай ее во всем снабжает гейропа и ПИНДОСы.