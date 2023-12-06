Император Николай I при строительстве ж/д путей приказал сделать ширину колеи строящейся железной дороги не такую, как в Европе, с похожими целями.
В Латвии предложили разобрать ж/д в Россию для "укрепления обороны"
Комментарии
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Сергей Туренко
Пора вернуть Латвию в аграрную деревню из которой ее вытащили страны СССР. Перекрыть все поставки энергоносителей, убрать всю логистику, оборвать все экономические связи. Пускай ее во всем снабжает гейропа и ПИНДОСы.
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12 час.
Гарий Щерба
НАЦИСТСКИЕ ....ЛБОЕБЫ ...!!!
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4 час.
КК
Катя Котова
А что, на металлолом не разобрали? Все еще впереди.
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1 час.
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