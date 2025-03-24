Кайрен Уилсон победил Трампа и выиграл Players Championship 2025

Второй игрок мира Кайрен Уилсон нанес поражение Джадду Трампу в захватывающем финальном поединке на турнире Players Championship 2025 в Телфорде, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - финал Расписание трансляций - 1/2 финала Расписание трансляций - 1/4 финала Расписание, трансляции турнира Чемпион мира Кайрен Уилсон одержал победу в последнем грандиозном фремйе над первым игроком мира Джаддом Трампом.