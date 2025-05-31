Картофельный кризис: почему в России взлетели цены на популярный продукт

АЮ

Александр Юткин

Элеваторы и овощехранилища - наша генетическая болезнь. Плюс кредитная петля да акцизная удавка. Вот фермеры и играют каждый год в «русскую рулетку». И над всем висит «черная дыра» Набиуллиной, а впереди маячит тупик Силуанова. И кому на Руси жить хорошо? Нуворишам и прохвостам. Устои страны подменили запросами хапуг. Крутят этот калейдоскоп «целей и поручений» на забаву публики. Плати и смотри в дырочку калейдоскопа как все быстро меняется! И не отвлекайся на неизменность мошенничества, как основы происходящего. А то, что не заметил как по колено в кредиты вогнали - ерунда! Радуйся, что не по шею, и что еще не все отобрали!