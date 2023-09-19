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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Кремле отказались говорить о здоровье Кадырова

Администрация президента не наделена функционалом давать сообщения о чьем-либо здоровье. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, известно ли что-то о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне слухов о его болезни.

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