В Кремле отказались говорить о здоровье Кадырова

Администрация президента не наделена функционалом давать сообщения о чьем-либо здоровье. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, известно ли что-то о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне слухов о его болезни.