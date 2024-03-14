"Он может оптимизировать вашу девушку". Как искусственный интеллект повлияет на людей

Когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека и что тогда делать Уже через несколько лет искусственный интеллект будет вживлен в организм человека, и мы будем подсоединены к некоему общему разуму, считает гость "Переговорки" на amic.
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