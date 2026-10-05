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Царьград

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МАГАТЭ призвало прекратить атаки для обеспечения безопасности на ЗАЭС

МАГАТЭ призвало прекратить атаки для обеспечения безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС ради ядерной безопасности. В июне Владимир Путин заявил о рисках атак ВСУ на станцию, подчеркнув угрозу для России и Европы.

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