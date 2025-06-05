Подросток-зацепер погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье

t.me/Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России На перегоне железнодорожных станций Львовская – Подольск в Московской области 4 июня 14-летний подросток-зацепер умер от удара током на крыше электрички.
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