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Орловские новости

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Правительство Орловской области опровергло фальшивое распоряжение губернатора

Правительство Орловской области опровергло фальшивое распоряжение губернатора

В региональных сообществах появился фальшивый документ — распоряжение губернатора «О дополнительных мерах по обеспечению готовности высотных и иных объектов капитального строительства к действиям при возникновении воздушных угроз» от 6 октября, сообщает правительство Орловской области.

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