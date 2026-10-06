Правительство Орловской области опровергло фальшивое распоряжение губернатора

В региональных сообществах появился фальшивый документ — распоряжение губернатора «О дополнительных мерах по обеспечению готовности высотных и иных объектов капитального строительства к действиям при возникновении воздушных угроз» от 6 октября, сообщает правительство Орловской области.
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