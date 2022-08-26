Новый наставник «Гoлoса» оценил Ларису Гузееву в качестве ведущей шоу

Роман Денисов/Russian Look/Globallookpress Съемки нового сезона шоу «Гoлoс 60+» стартовали в середине августа, бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев отказался от своего места – его заменила звезда программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева.
Роман Денисов/Russian Look/Globallookpress Съемки нового сезона шоу «Гoлoс 60+» стартовали в середине августа, бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев отказался от своего места – его заменила звезда программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева.
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