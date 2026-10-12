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В Санкт-Петербурге и Ленобласти пресекли канал незаконной миграции

В Санкт-Петербурге и Ленобласти пресекли канал незаконной миграции

Сотрудники УФСБ России Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с коллегами из Росгвардии пресекли деятельность группы лиц, организовавших канал незаконной миграции.

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