💡Девять сёл в Сакском районе остались без света из-за аварии Обесточены сёла Карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Громовка, Сизовка, Луговое, Глинка, Рунное.
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💡Девять сёл в Сакском районе остались без света из-за аварии Обесточены сёла Карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Громовка, Сизовка, Луговое, Глинка, Рунное.