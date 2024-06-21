«Продавайте доллары»: американский бизнесмен заявил о банкротстве США

Неизбежный экономический коллапс грозит США из-за огромного государственного долга. Об этом заявил бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х, призвав скорее продавать доллары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии