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«Продавайте доллары»: американский бизнесмен заявил о банкротстве США

«Продавайте доллары»: американский бизнесмен заявил о банкротстве США

Неизбежный экономический коллапс грозит США из-за огромного государственного долга. Об этом заявил бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х, призвав скорее продавать доллары.

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