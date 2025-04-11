Что не так с «Леопардами»? Украинцы все чаще жалуются на непригодность немецкой военной техники

Немецкие издания Süddeutsche Zeitung и WDR, ссылаясь на внутренние документы Бундесвера, оказавшиеся в распоряжении редакции Der Spiegel, пишут, что эффективность ряда переданных Киеву немецких систем вооружений вызывает серьёзные сомнения, а в ВСУ жалуются на непригодность немецкой техники.
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