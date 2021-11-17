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Поклонская ответила на угрозы депутата Рады Гончаренко

Поклонская ответила на угрозы депутата Рады Гончаренко

Фото: ТАССЛюдям "следует брать пример" с депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, который "по-настоящему любит Украину", заявила посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в своем Telegram, комментируя угрозы парламентария о "гостях" из Киева.

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