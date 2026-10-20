Украине по итогам сентября удалось вывезти на Запад более половины объемов зерна по сравнению с тем, что было до начала блокады Одессы (3,04 млн тонн вместо 5 млн тонн в месяц).
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