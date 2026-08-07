Индия: По меньшей мере 97 человек были убиты, 45 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и десятки тысяч пострадали в районах Голагхат, Сивасагар, Удалгури, Камруп Метрополитан, Нагаон, Камруп, Дарранг, Сонитпур, Ходжай, Лакхимпур, Бисванат, Джорхат Чарайдео, Карби Англонг и Дхемаджи в районах штата Ассам из-за сильного наводнения на фоне продолжающегося осадки.