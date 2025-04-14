День таможенника в России в 2025 году: когда отмечают, история профессии, традиции праздника

День работника таможни в России ежегодно отмечают в конце октября. Этот праздник посвящен людям, которые следят за всем, что проходит через государственную границу, и стоят на страже национальной безопасности страны.
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